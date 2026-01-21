21日11時現在の日経平均株価は前日比184.40円（-0.35％）安の5万2806.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は274、値下がりは1283、変わらずは39と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は76.21円の押し下げでファストリ がトップ。以下、リクルート が22.36円、ＫＤＤＩ が16.65円、ベイカレント が14.34円、テルモ が13.91円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト