台湾メディアのETtodayは21日、熊本県阿蘇市で遊覧ヘリコプターが墜落した事故で、台湾人2人の安否が分かっていないと報じた。過去に現地でヘリに乗った人が「恐怖体験」を明かしたことも伝えている。報道によると、20日午前、遊覧ヘリ1機の行方が分からなくなった。同日午後4時過ぎには、阿蘇山の火口で激しく損傷した機体が発見された。ヘリには60代の男性操縦士、台湾から観光に来ていた40代の男性と30代の女性が乗っていたが、