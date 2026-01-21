泉健太立憲民主党前代表が２０日にＸに、新党への入党を「いっぱい悩みました」と心情を明かした。泉氏は動画を投稿。「今日が立憲民主党の離党届を出す期限日だったんです。そして、新党への入党届を出す期限日でもあったんです。もちろんこれで一切受け付けないということではないと思います」と話して間を置き、「まあ、いっぱい悩みました」と明かした。「僕は、あの…選挙のためにというのはありません」と強調した上で