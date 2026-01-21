米ロサンゼルスのビルに掲げられたネットフリックスのロゴ＝2025年12月（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米動画配信大手ネットフリックスは20日、米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）の買収について、約720億ドル（約11兆4千億円）の全額を現金で支払うと発表した。敵対的買収を仕掛けるパラマウント・スカイダンスとの争奪戦を有利にするため、条件を見直した修正案で攻勢をかける。ネットフリックス