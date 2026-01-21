元乃木坂４６の能條愛未が２０日、日本テレビ系「行列のできる法律相談所」に、初めて婚約者の歌舞伎俳優・中村橋之助と出演。嫁姑問題に言及した。能條は昨年１１月に橋之助と婚約を発表。今回は婚約者とともに番組に出演した。番組アシスタントの市來礼奈アナとは乃木坂時代の同期とあって「１０年ぶりぐらい」の再会を喜び合った。これに東野幸治は「仲がいいと思ったら１０年ぶりって」と、実は仲が良くなかったのでは？と