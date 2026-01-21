Photo: 田中宏和 この記事は2025年11月16日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。寒い冬の定番アイテムといえば、ダウンジャケット。しかし、着ぶくれしたりクローゼットでジャマになりがち。さらに、重くて疲れてしまうところも悩ましいポイントです。宇宙服や、ハッブル宇宙望遠鏡にも採用されている最先端素材「ポリイミ