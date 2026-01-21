Image: Wes Davis - Gizmodo US SwitchBot（スイッチボット）といえば、カーテンを自動で開け閉めしたり、アナログスイッチをスマート化したりと、「古い家を一気にスマートホーム化してくれるガジェット」を次々と送り出してきた会社です。手ごろな価格と分かりやすさで、一躍有名になりましたよね。そんなSwitchBotが発売したスマートビデオドアホンを手に入れた米GizmodoのWes Davis記者