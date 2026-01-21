【モデルプレス＝2026/01/21】“美しすぎる”上智大卒業生として話題のインフルエンサー・かとゆりが1月19日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを公開した。【写真】25歳上智大卒美女「脚が綺麗」話題のミニスカ×ルーズソックス姿◆かとゆり、ミニスカコーデ公開かとゆりは「（男性の顔の絵文字）がたくさん写真撮ってくれた」と記し、遊園地で夫が撮影したと思われる写真を複数枚投稿。観覧車やゴーカート