満員の国技館で、力士たちが真剣な表情で次々と取組に臨んでいる。1月18日、6年ぶりに実現した天覧相撲。特に昨年の九州場所で優勝し大関に昇進したばかりの安青錦に、雅子さまは熱いまなざしを送られていた。昨年12月、62歳のお誕生日に際して公表されたご感想で、《祖国ウクライナの戦乱を逃れて日本にやってきた高校生が、一心に稽古を重ね、日本の伝統である大相撲で大関まで昇進したことに感銘を受けました》と言及されていた