1月20日、米倉涼子（50）が書類送検されたと報じられた。米倉は関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）の家宅捜索を受けたと昨年取り沙汰されるも、同年12月26日には一連の捜査に《一区切りついた》とコメントしていた。報道によると、米倉はアルゼンチン国籍の知人男性とともに違法薬物に関与した疑いで家宅捜索を受けたという。その結果押収された薬物は違法のものであると判明。知人男性はすでに日本を出国しているという。「米倉