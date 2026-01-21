「映画自体は内容を変えずに公開される見込みのようですが、PR活動へのリチャードさんの参加は難しいかもしれません。バラエティタッチの作風ですので、同作のPRイベントを復帰の場として選ぶにはハードルが高いのではないでしょうか」今年1月6日に公開が予定されていた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』についてこう語るのは芸能関係者。同映画は、漫画『おそ松くん』が原作の実写化第2弾で、Aぇ！groupと関西ジュニアの西