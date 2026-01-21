日本マクドナルドが1月7日、Xで公開した「イオナズン面接」のパロディ広告動画が大きな反響を呼んでいる。元ネタは、ゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズの攻撃呪文として知られる「イオナズン」を就職面接で使えると豪語する受験者と、面接官が問い詰めるというユニークなやり取りを、アスキーアートのキャラクター「モナー」で表現したFLASH動画。2000年代前半に「2ちゃんねる（現5ちゃんねる）」を中心に、ネット上で爆発的に流