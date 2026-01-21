じぶん不動産は、2025年12月23日に愛知県一宮市内の児童養護施設3箇所を訪問し、支援物資の寄付を行いました。「おむつ40箱・おしりふき6箱・お米30kg」を各施設へ届け、こどもたちの健やかな成長と未来を支援する活動を実施しました。代表自身の思いから始まったこの取り組みは、地域社会への貢献と社内の意識共有を目的としています。 じぶん不動産「児童養護施設への寄付活動」 実施日：2025年12月23日寄付先：