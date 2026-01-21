富士急ハイランドのテーマエリア「リサとガスパール タウン」にて、初めての「チョコレートフェスタ」を開催。「おっチョコちょいな2人がショコラティエに挑戦」をテーマに、タウン内がチョコレートの甘い香りに包まれます！ 富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」チョコレートフェスタ 開催期間：2026年2月1日(日)〜4月5日(日) 富士急ハイランドにある、パリの街並みを再現したテーマエリア「リサと