モスバーガーに、栃木県産「とちあいか」を使用した、春の定番いちごシェイクが2026年も登場。「まぜるシェイク いちご 〜 とちあいか 〜」が期間限定で販売されます。また、定番の「ふんわりスフレパンケーキ ＜メープルシロップ＞」を2枚重ねにした、ボリュームたっぷりスイーツもラインナップ☆ モスバーガー「まぜるシェイク いちご 〜 とちあいか 〜」  販売期間：2026年1月28日（水）〜5月中旬※期間限定価