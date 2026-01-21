アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、国産完熟いちごを使用した4種の「いちごデザート」を期間限定できょう21日から販売する。【写真】新登場する『完熟いちごシフォン』いちごが旬を迎えるこの季節に国産の完熟いちごを使用した、同店オリジナルのデザート4種を届ける「いちごデザートフェア」を実施。旬の季節だからこそ味わえる完熟いちごの豊かな香りと深い色合い、口の中に広がる甘酸っぱさを堪