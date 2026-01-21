世界的ブランド「ヴァレンティノ」の創業者、ヴァレンティノ・ガラバーニさんが93歳で亡くなった。1960年にブランドを設立し、赤を基調とした華やかなコレクションでレディー・ガガさんら数多くの海外セレブに愛された。イタリアのメローニ首相は「永遠の象徴であり、伝説を失った」と深い哀悼の意を表明している。女性をエレガントに輝かせることに情熱を注いだ巨匠の葬儀は、23日にローマで執り行われる予定だ。女性の美しさを際