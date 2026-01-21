読みは冴え、覚悟は結果につながった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月20日の第1試合でTEAM雷電・萩原聖人（連盟）が、わずか200点差の大接戦を制してトップを獲得した。序盤、東2局では先の展開を読んだ手組みをし、勝負どころで危険牌を堂々と切る覚悟を見せたことでアガリにたどり着くと、ファンからも歓声があがった。【映像】好判断＆覚悟 絶賛された萩原聖人のプレー（実際のシーン）Mリーグ初年度からプレーする萩原。