スタッフが思わず二度見した“馬の珍行動”が、SNSで話題となっている。【映像】珍行動する様子（全体）せまい柵の下から見たことない角度で顔を出しているのは、去年生まれたサラブレッド（1歳）。投稿によると、「草が食べたいんです…」。この必死の形相に牧場スタッフ（@oiwakefarm）も思わず二度見し、「脱走でもする気か！？」と驚いたそうだが、草を食べているだけだと分かってひと安心。