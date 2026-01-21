農林水産省の砂糖需給見通し（令和7年12月）で、令和7砂糖年度（令和7年10月〜令和8年9月）の国内砂糖消費量は175万tと昨年9月の見通しが据え置かれた。昨年はインバウンド需要の増加や大阪・関西万博による特需もあったが、令和6砂糖年度は前年比微増の174.7万tで着地。業務用は堅調だったが、物価高による消費マインドの減退、家庭内調理の減少で家庭用は低迷が続いた。今年もプラス・マイナス要因の綱引きが続き、砂糖消費