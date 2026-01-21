ソニーがホームエンタテインメント領域において、中国に本社を置く家電メーカーのTCLと戦略的な提携に向けた協議・検討を進めることに基本合意したと発表しました。ソニーのテレビやホームオーディオ事業は、2027年4月からTCLとの合弁会社による事業となります。ニュースリリース | ソニーとTCL、ホームエンタテインメント領域における戦略的提携に関する基本合意https://www.sony.co.jp/news-release/202601/26-0120/Sony to Cede