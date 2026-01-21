2026年6月25日の開業が決定した、星野リゾートの「星のや奈良監獄」(奈良県奈良市)。国の重要文化財「旧奈良監獄」を活用したラグジュアリーホテルで、重要文化財である旧監獄を活用したホテルは日本初。2026年6月25日の開業が決定した、星野リゾートの「星のや奈良監獄」(奈良県奈良市)宿泊予約開始となった2026年1月20日に開催された発表会では、旧監獄の舎房や庁舎を活かした館内・客室が初公開された。全室スイートルームで、"