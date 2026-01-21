ウェイブダッシュが運営する「生活ガイド.com」は1月20日、「使い方が掴めない方言ランキング」を発表した。調査は2025年9月12日〜10月31日、10代〜80代の男女143名を対象にインターネットで行われた。使い方が掴めない方言ランキング トップ10○山口の方言が1位に1位となったのは、山口県の方言「じら」だった。山口弁では「わがまま」「駄々」を意味する。「じらをくる」「じらくり」「じらくいむし」など、複数の言い方がある。