TREASUREが、日本ツアーのフィナーレを飾る京セラドーム大阪公演を生配信する。 所属事務所YGエンターテインメントは、TREASUREが2月10日・11日の2日間にわたり京セラドーム大阪で開催する「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA」の2日目（11日）の公演をCoupang Playで韓国国内向けに独占生中継すると発表した。【写真】アサヒ、日本の街並みに溶け込む姿が“エモすぎる”今回のライブ配信によ