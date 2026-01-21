“NHK韓流ドラマの女王”と呼ばれる女優ハ・ジウォンの実弟で、将来を嘱望されていた俳優チョン・テスさんが突然この世を去ってから、8年の月日が流れた。2018年1月21日、チョン・テスさんは33歳という若さで突然この世を去り、芸能界とファンに大きな衝撃を与えた。【写真】チョン・テスさん、突然の別れ…姉の反応は？生前はうつ病の症状で治療を受けていたとされる。その後、状態が回復し、復帰について話し合っていた最中に訃