三重県菰野町で軽自動車と普通乗用車が出合い頭に衝突する事故があり、軽自動車に乗っていた男子高校生が死亡しました。警察の調べによりますと、19日午後9時5分頃、菰野町潤田の県道交差点で、バンタイプの軽自動車と普通乗用車が出合い頭に衝突しました。この事故で軽自動車の後部座席に乗っていた町内に住む男子高校生（17）が車の外に投げ出され、四日市市内の病院に搬送されましたが、頭などを強く打っていて、その後、死亡が