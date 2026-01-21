黒竜江省のハルビン駅で19日午後6時20分、シンガポールやマレーシアなどから訪れた外国人観光客100人以上が「東北民俗」テーマ列車K7041号に乗車した。新華網が伝えた。ツアー一行は中国最北端で「神州の北極」と呼ばれる漠河に向かい、氷雪の魅力を体験する。「東北民俗」をテーマにした列車が大型の国際観光ツアー客を迎えるのは今回が初めてという。（提供/人民網日本語版・編集/KM）