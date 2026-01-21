Image: GRU Space 旅行プランを立てるの好きな人いますよね。ちょっと先の話なんですが、2032年、どこに行きます？ その頃には宇宙を旅行しているかもなので、月のホテル予約しておきませんか？旅行計画としてはかなり先、宇宙旅行としてはそう先でもない話をしているのは、人類初の月面ホテル建設を予定している民間宇宙スタートアップ「GRU Space（Galactic Resource Utilization）」です