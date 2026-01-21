【NG?】否定的な言葉やダメ出し＜受験生の声＞「勉強が足りないんじゃない？」「大丈夫なの？」など「自分が今までした努力」を蔑ろにしているかのような言い方をされるとイヤだった。まずは努力を肯定して、それから建設的な意見を言ってほしい。（慶應義塾大・K.O）「もっと勉強しておいた方がよかったのではないか」と言われたことが嫌でした。それを言われても、今からではどうにもならないと思っていたため、入試直前は、見守