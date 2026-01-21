SNSでは緊急自動車が来ても止まらない歩行者や自転車に憤りの声も！2026年1月14日の午後0時50分頃、徳島県徳島市八万町の交差点において、火災現場に向かっていた緊急走行中の消防車と30代の女性が運転する軽乗用車が衝突する事故が発生しました。消防車は午後0時30分頃に徳島市大谷町内の畑で発生した火事現場に向かっており、消防車が交差点を北から南へ直進していたところ、西から東へ走行してきた軽乗用車と衝突しました。