4月29日に公開される目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』に塩野瑛久と渡邊圭祐が出演することが発表され、あわせてキャラクタービジュアルが公開された。 参考：「福田雄一の時代」に異変？『新解釈・幕末伝』の不調を考える 本作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破している、鈴木祐斗の同名コミック