福岡県警田川署は21日、添田町の町役場付近の路上で20日午後5時15分ごろ、小学生男児が帰宅していたところ、後方から歩いてきた見知らぬ男につきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40〜50歳くらいで灰色上衣、灰色ズボンの作業着を着用していたという。