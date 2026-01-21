現地１月20日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部リーグ）第28節で、古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也を擁するバーミンガムが、シェフィールド・ウェンズデイと敵地で対戦。２−０で快勝し、13位に上がった。昇格プレーオフ圏内の６位プレストンとの勝点差は５だ。岩田がフル出場、古橋が67分から出場したなか、後者に待望の瞬間が訪れた。この日が31歳の誕生日である日本代表FWは、１−０で迎えた90＋２分に敵陣ペ