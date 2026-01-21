国土交通省近畿地方整備局は、きょう２１日の会見で、予想される大雪の影響で通行止めとなる可能性の高い区間について発表しました。京都府内の高速道路や国道９号では、早い所できょう夕方６時から通行止めが始まりそうです。【通行止め開始見込み２１日１８時〜２４時】・京都縦貫道園部ー長岡京・国道９号京都市西京区大枝沓掛〜京都府亀岡市篠町王子【通行止め開始見込み２２日０時〜６時】・名神栗東湖南ー一宮