女子大学で共学化などの動きが相次ぐ中、京都女子大学は看護学部の新設に向けた計画を発表しました。去年７月、「女子大学であり続ける」と“女子大学宣言”を発表し、新たな学部を設置するなどしてより広い分野で活躍できる女性人材の育成に取り組み続けるとしていた、京都女子大学。１月２０日に行われた会見によりますと去年、不足している看護人材の確保のため、県が募集していた大津市内での医療福祉拠点の整備に合わせ