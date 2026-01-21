母親の死亡を隠し、年金をだまし取ったとして逮捕されていた男が、殺人の疑いで再逮捕されました。殺人の疑いで再逮捕されたのは滋賀県大津市の無職・端野和也容疑者（５０）です。端野容疑者は２０１３年１０月ごろ、母親の和子さん（当時６１）の上半身を刃物で複数回突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。端野容疑者は去年１２月、両親の死体を遺棄した疑いですでに逮捕されていて、母親の遺体の状態などから