自民党の現職・青山繁晴参院議員が来月投開票の衆院選で兵庫８区から立候補する意向を明らかにしました。兵庫８区からの立候補を表明したのは、自民党の青山繁晴参院議員（７３）です。青山参院議員は政治記者を務めた後、２０１６年の参院選に当選し、現在２期目です。兵庫８区では自公連立政権発足後約３０年、自民党の独自候補擁立を見送ってきましたが、公明党の連立離脱を受け、自民党から強い要請があり、立候補する