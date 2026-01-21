大阪市城東区でバイクを運転していた高齢男性を車でひき逃げして死亡させたなどとして３２歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは大阪市浪速区の無職・三山聡容疑者（３２）です。三山容疑者は２０日未明、大阪市城東区の国道１号で、バイクを運転していた小田光男さん（８３）をワゴン車ではねてけがをさせ、そのまま逃げた疑いが持たれています。小田さんは搬送先の病院で死亡が確認されました。事件後、三山容疑者は