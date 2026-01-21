京都大学研究員で専門は企業ファイナンスの経営学博士・崔真淑氏が21日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。高市早苗首相（64＝自民党総裁）が掲げた時限的な食料品の消費税減税の検討について言及した。首相は、19日に官邸で記者会見し、23日召集の通常国会冒頭で衆院を解散し、衆院選を「27日公示、2月8日投開票」の日程で実施すると表明。消費税を巡り、連立政権合意書に、2年間に限り飲食