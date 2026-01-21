ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は２０日、モスクワで記者会見し、日本が進める防衛力強化について、ロシアが抱く安全保障上の懸念を「無視している」と批判した。非核三原則の見直しや憲法改正の議論が活発になっているとして、警戒感を示した。ラブロフ氏は、昨秋の日米共同訓練で米軍岩国基地（山口県岩国市）に巡航ミサイル「トマホーク」の発射装置が一時設置されたことなどを「地域の安定に悪影響を及ぼす」と語り、日米