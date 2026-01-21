元でんぱ組．incでタレントの最上もが（36）が21日配信のABEMA「愛のハイエナ5」にゲスト出演。子育てする中での“変化”を明かした。スタジオトークでニューヨーク・屋敷裕政が「最上さんはもうお母さんになられたんですよね？」と切り出した。最上は「4歳の娘がいます」と返答した。そして子育ての中での“変化”を告白した。「早寝早起きと食生活で私が健康になりました。今まで自炊をしてなかったんですけど、今は全部自