元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が２０日、日本テレビ系「行列のできる法律相談所」に出演。ハワイへ行った時に税関で拘束されたことを振り返った。一茂は大のハワイ好きとして知られ、レギュラー番組も長期で休む事もしょっちゅう。番組では「１年の５分の１はハワイ」と、かなり長い期間、ハワイにいることが明かされた。そんな一茂が１０年前、ハワイに行ったときのこと。入国審査でいきなり警備員に別室に連れて行か