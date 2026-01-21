【ライフ イズ ストレンジ リユニオン】 3月27日 発売予定 価格：7,480円 CEROレーティング：D（17才以上対象） スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用アドベンチャーゲーム「ライフ イズ ストレンジ リユニオン」を3月27日に発売する。Xbox Series X|S/Steam版はダウンロード版のみ。