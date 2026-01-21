【「アレックス」ゲームプレイトレーラー】 1月22日8時 公開予定 カプコンは、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」における新キャラクター「アレックス」のゲームプレイトレーラーを1月22日8時にYouTubeにてプレミア公開する