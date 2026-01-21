米野球殿堂は２０日（２１日）、２０２６年の殿堂入り表彰者を発表し、ロイヤルズ、メッツなどで２０年プレーしたカルロス・ベルトラン氏（４８）と、ブレーブスなどで１７年、現役最後の２年間は楽天でプレーし５０本塁打を記録したアンドルー・ジョーンズ氏（４８）が選出された。１９７７年４月にわずか１日違いで生まれた（ジョンズ氏が２３日、ベルトラン氏は２４日）希代の中堅手が同時に最高の名誉を手にした。殿堂入り