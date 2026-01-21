楽天でも１３、１４年に所属したアンドリュー・ジョーンズ氏（４８）、メジャー通算４３５発のカルロス・ベルトラン氏（４８）が２０日（日本時間２１日）、米殿堂入りしたことが発表された。メジャー通算４３４本塁打、ゴールド・グラブ賞１０度と中堅手としての守備も高く評価され、オランダ領キュラソー出身者では初受賞となったジョーンズ氏は、この日、ドミニカ共和国で行われたゴルフ・トーナメントに参加していた。参加