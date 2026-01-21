厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会は昨年11月、「解雇の金銭救済制度」について、有識者検討会を2026年に立ち上げる方針を確認した。これに対し、全国労働組合総連合（全労連）と雇用共同アクションは1月20日、「制度は不要であり、解雇の増加を招く」としてそれぞれ談話と抗議声明を公表した。 政府内で続いてきた検討の流れ 解雇の金銭解決をめぐる議論は、今回が初めてではない。2015年の規制改革会議の意見書や、20