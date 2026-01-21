海上しけのため、21日は鹿児島県内の海の便に乱れが出ています。 欠航を決めているのは奄美・沖縄航路のフェリーあけぼの、フェリー波之上、フェリーあまみ、種子島・屋久島航路の種子屋久高速船の午後発の一部の便、フェリー屋久島2、プリンセスわかさの全便です。 ・ ・ ・