日銀国債買い入れ額据え置きで利回り低下幅縮小 日銀は定例の国債買い入れオペの金額を前回から据え置いた、金利急上昇を抑えるため増額が一部で予想されていた。 据え置きを受け利回りは低下幅を縮小。10年債利回りは朝に2.302%まで低下するも、日銀オペ通知受け2.340%付近まで上昇している。