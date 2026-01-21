２０日、ダボス会議であいさつする何立峰氏。（ダボス＝新華社記者／彭子洋）【新華社ダボス1月21日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は20日、スイスのダボスで世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会議）に出席し、あいさつした。２０日、ダボス会議に出席した何立峰氏（左）。（ダボス＝新華社記者／彭子洋）